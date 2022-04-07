Фабио Виейра впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед»

Скауты «Манчестер Юнайтед» были впечатлены футболистом «Порту» Фабио Виейрой после его выступления в матче против «Санта-Клары».

В начале этой недели скауты «красных дьяволов» присутствовали на «Эстадио ду Драгау», где «Порту» победил своих соперников со счетом 3:0. Виейра стал героем матча, забив два из трех голов своей команды и продемонстрировав превосходные навыки владения мячом.

21-летнего игрока представляет суперагент Хорхе Мендес, который также занимается делами суперзвезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Еще один его клиент, Рубен Невеш, также находится на прицеле «красных дьяволов» в преддверии летнего трансферного окна.