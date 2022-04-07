«Лидс» заинтересовался Хави Галаном

Согласно Mundo Deportivo, «Лидс» входит в число клубов, заинтересованных в подписании контракта с 27-летним левым защитником «Сельты» Хави Галаном этим летом. Однако им придется конкурировать с «Барселоной», «Атлетико» и «Севильей», говорится в сообщении.

По информации издания, «Лидс» уже пытался приобрести игрока в прошлом году, но тогда сделка сорвалась и футболист перешел в «Сельту».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей и отдал 3 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро. Его контракт с «Сельтой» истекает в 2026 году.