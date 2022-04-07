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«Арсенал» планирует подписать Бэйла

07 Апреля 2022 • 18:21 Комментировать

«Арсенал» планирует подписать нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, Бэйл собирается покинуть мадридский клуб в летнее межсезонье и «Арсенал» планирует подписать футболиста в качестве свободного агента. В этом сезоне валлийский нападающий набрал всего 274 минуты игрового времени в 6 матчах во всех соревнованиях и забил 1 гол.

Сообщается, что «канониры» ищут замену Пепе, который уйдет из клуба по окончании сезона. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Тоттенхэм» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Гарет Бэйл
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