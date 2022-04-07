«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено

«Барселона» ведёт борьбу за защитника «Бетиса» Алекса Морено. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Fichajes.

Игрок перешел в «Бетис» в 2019 году из «Райо Вальекано» и зарекомендовал себя на позиции левого защитника. Особенно в этом сезоне, в котором «Бетис» занимает пятое место в таблице Ла Лиги.

В 36 матчах за испанский клуб левый защитник забил 5 голов и отдал 5 передач. В то время как атакующая игра всегда была его сильной стороной, главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поработал и над оборонительными способностями Морено, которые помогли испанскому защитнику значительно улучшиться в этом сезоне.

«Барселона» находится в поиске долгосрочной замены для Жорди Альбы и рассматривает Морено, как одного из кандидатов.