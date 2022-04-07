Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено

07 Апреля 2022 • 18:06 Комментировать

«Барселона» ведёт борьбу за защитника «Бетиса» Алекса Морено. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Fichajes.

Игрок перешел в «Бетис» в 2019 году из «Райо Вальекано» и зарекомендовал себя на позиции левого защитника. Особенно в этом сезоне, в котором «Бетис» занимает пятое место в таблице Ла Лиги.

В 36 матчах за испанский клуб левый защитник забил 5 голов и отдал 5 передач. В то время как атакующая игра всегда была его сильной стороной, главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поработал и над оборонительными способностями Морено, которые помогли испанскому защитнику значительно улучшиться в этом сезоне.

«Барселона» находится в поиске долгосрочной замены для Жорди Альбы и рассматривает Морено, как одного из кандидатов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бетис Барселона Кристал Пэлас Алекс Морено
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено
17:58 · Англия. Премьер-лига
Конте о Лиге чемпионов: «Мы хотим оставаться в гонке»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Дембеле отказал «Челси»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о «Челси»: «Им всегда приходится против нас нелегко»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
15:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о чемпионской гонке: «14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов обновить трансферный рекорда для покупки Райса
14:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра
14:22 · Англия. Кубок Англии
«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии
13:59 · Англия. Премьер-лига
Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Лидса»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем