Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы

07 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» готовы выделить голландскому тренеру Эрику тен Хагу крупную сумму на трансферы этим летом.

Как сообщает издание The Telegraph, боссы «красных дьяволов» хотят поддержать голландского специалиста, который является главным претендентом на пост нового тренера «Юнайтед». Манкунианцы предоставят тен Хагу приличный трансферный бюджет, который позволит подписать нескольких звёздных футболистов на проблемные позиции.

Стоит отметить, что боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу приличную сумму денег даже в случае непопадания в Лигу чемпионов в этом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
13:59 · Англия. Премьер-лига
Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Лидса»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал Руни завистником 2
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать защитника «Майнца»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гётце считает, что совершил ошибку, когда отказался от перехода в «Ливерпуль»
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пытается оформить переход форварда «Ливерпуля»
05:10 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Лестера» высказался о восстановлении Варди после травмы
04:02 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина, из-за которой Почеттино не возглавит «МЮ»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: Борьба будет идти до последнего
06 Апреля
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» проиграл «Бёрнли» и продлил серию из поражений до трех матчей
Все новости
Рекомендуем