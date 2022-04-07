Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы

Руководители «Манчестер Юнайтед» готовы выделить голландскому тренеру Эрику тен Хагу крупную сумму на трансферы этим летом.

Как сообщает издание The Telegraph, боссы «красных дьяволов» хотят поддержать голландского специалиста, который является главным претендентом на пост нового тренера «Юнайтед». Манкунианцы предоставят тен Хагу приличный трансферный бюджет, который позволит подписать нескольких звёздных футболистов на проблемные позиции.

Стоит отметить, что боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу приличную сумму денег даже в случае непопадания в Лигу чемпионов в этом сезоне.