«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии

Лондонский «Тоттенхэм» активно интересуется молодым защитником «Фрайбурга» и сборной Германии Нико Шлоттербеком.

По информации издания The Athletic, представители лондонского клуба хотели бы летом попробовать подписать контракт с 22-летним немецким футболистом. Стоит отметить, что действующее соглашение Нико с «Фрайбургом» рассчитано до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Нико Шлоттербек провёл в немецкой лиге 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.