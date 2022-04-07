«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Лидса»

Руководители «Манчестер Юнайтед» активно работают над трансфером английского полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса.

Как сообщает Manchester Evening News, подписание 26-летнего английского футболиста в летнее межсезонье является для «красных дьяволов» приоритетной задачей. Напомним, что действующее соглашение Филлипса с «Лидсом» рассчитано до лета 2024 года. В услугах Кэлвина также заинтересован лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне Кэлвин Филлипс провёл в английском чемпионате 13 поединков и отметился одной результативной передачей.