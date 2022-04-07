Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник одобрил назначение Эрика тен Хага на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист одобрил кандидатуру тен Хага на пост нового тренера манчестерской команды. Стоит отметить, что сам Рангник не участвует в переговорах с голландским наставником. Боссы «Манчестер Юнайтед» пока не достигли окончательного соглашения с тен Хагом или с каким-либо другим тренером.

Напомним, что на данный момент Эрик тен Хаг возглавляет амстердамский «Аякс».