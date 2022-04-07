Роналду назвал Руни завистником

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на критику своего бывшего одноклубника Уэйна Руни.

Роналду в социальных сетях прокомментировал совместную фотографию Руни и Джейми Каррагера. 37-летний португальский футболист написал, что оба экс-игрока являются всего лишь завистниками. Напомним, что до этого Руни раскритиковал игру Роналду и отметил, португалец уже не тот, что был прежде.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 встреч и отметился 12 забитыми мячами.