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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду назвал Руни завистником

07 Апреля 2022 • 11:08 Комментировать (2)

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на критику своего бывшего одноклубника Уэйна Руни.

Роналду в социальных сетях прокомментировал совместную фотографию Руни и Джейми Каррагера. 37-летний португальский футболист написал, что оба экс-игрока являются всего лишь завистниками. Напомним, что до этого Руни раскритиковал игру Роналду и отметил, португалец уже не тот, что был прежде.

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 встреч и отметился 12 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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