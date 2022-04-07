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«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии

07 Апреля 2022 • 10:54 Комментировать

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте просит боссов лондонской команды летом подписать итальянского защитника «Интера» Алессандро Бастони.

По информации The Athletic, лондонский клуб планирует летом подписать нового центрального защитника. Одним из возможных трансферов «шпор» может стать 22-летний Алессандро Бастони, с которым Конте до этого успешно работал в миланском «Интере». Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в солидные 60 миллионов евро.

В этом сезоне Алессандро Бастони провёл в итальянской лиге 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Английская Премьер-лига Алессандро Бастони
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