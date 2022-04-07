«Лестер» хочет подписать защитника «Майнца»

Руководство «Лестера» хочет летом подписать соглашение с голландским защитником «Майнца» Джеремайей Сен-Жюстом.

По информации Leicester Mercury, боссы английской команды очень заинтересованы в подписании 25-летнего голландского футболиста. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Сен-Жютса в 16 миллионов евро. В услугах защитника также очень заинтересован лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне Джеремая Сен-Жюст провёл в немецком чемпионате восемь поединков и отметился одним забитым мячом.