Гётце считает, что совершил ошибку, когда отказался от перехода в «Ливерпуль»

Немецкий полузащитник «ПСВ» Марио Гётце в разговоре с журналистами рассказал о том, что сожалеет о том, что отказался шесть лет назад переходить в «Ливерпуль».

Гётце сказал, что он всё ещё часто общается с экс-тренером «Боруссии» Юргеном Клоппом. Марио отметил, что недавно они с наставником обсуждали возможный переход игрока в «Ливерпуль» в 2016 году. Полузащитник добавил, что принял неправильное решение, когда отказался от переезда в АПЛ, но он не жалеет об этом.

Напомним, что в этом сезоне Марио Гётце провёл в голландской лиге в составе «ПСВ» 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.