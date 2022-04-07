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«Ньюкасл» пытается оформить переход форварда «Ливерпуля»

07 Апреля 2022 • 06:15 Комментировать

Менеджмент «Ньюкасла» попытается уговорить Дивока Ориги продолжить карьеру в их клубе, о чем сообщает издание Calciomercato.

Если верить изданию, «сороки» уже отправили свое предложение. По финансам англичане однозначно выиграют, но бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «Миланом». Изменит ли он свое решение? Сложный вопрос. В последние часы был проведен диалог.

Контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Стороны не планируют продлевать соглашение.

В текущем сезоне Ориги принял участие в 14 матчах за клуб и отметился 5 голами.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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