«Ньюкасл» пытается оформить переход форварда «Ливерпуля»

Менеджмент «Ньюкасла» попытается уговорить Дивока Ориги продолжить карьеру в их клубе, о чем сообщает издание Calciomercato.

Если верить изданию, «сороки» уже отправили свое предложение. По финансам англичане однозначно выиграют, но бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «Миланом». Изменит ли он свое решение? Сложный вопрос. В последние часы был проведен диалог.

Контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Стороны не планируют продлевать соглашение.

В текущем сезоне Ориги принял участие в 14 матчах за клуб и отметился 5 голами.