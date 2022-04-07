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Стала известна причина, из-за которой Почеттино не возглавит «МЮ»

07 Апреля 2022 • 04:02 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не возглавит «Манчестер Юнайтед» будущим летом, о чем пишет издание ESPN.

Менеджмент «красных дьяволов» очень долго присматривался именно к данной кандидатуре, но в итоге было принято негативное решение.

Причин в данном случае несколько. Боссов из Манчестера не устраивают проблемы аргентинца в Париже со статусным коллективом. Почеттино явно не тянет текущий уровень и не может найти оптимальный контакт с игроками.

Более того, сумма отступных Почеттино — 18 млн евро. Заплатить таковую «ПСЖ» было бы глупо, учитывая, в какой ситуации находится специалист.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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