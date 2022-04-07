Стала известна причина, из-за которой Почеттино не возглавит «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не возглавит «Манчестер Юнайтед» будущим летом, о чем пишет издание ESPN.

Менеджмент «красных дьяволов» очень долго присматривался именно к данной кандидатуре, но в итоге было принято негативное решение.

Причин в данном случае несколько. Боссов из Манчестера не устраивают проблемы аргентинца в Париже со статусным коллективом. Почеттино явно не тянет текущий уровень и не может найти оптимальный контакт с игроками.

Более того, сумма отступных Почеттино — 18 млн евро. Заплатить таковую «ПСЖ» было бы глупо, учитывая, в какой ситуации находится специалист.