Лэмпард: Борьба будет идти до последнего

В отложенном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» проиграл в гостях «Бернли», несмотря на то, что после первого тайма «ириски» вели в счете. Наставник команды Фрэнк Лэмпард поделился своими мыслями по поводу третьего подряд поражения для своей команды.

- Мы хорошо внедрялись в важные зоны, но не были достаточно опасными. Наши ошибки привели к голам соперника. Несмотря на поражение, мы по-прежнему выше «Бернли», а игроки продолжают работать на поиск взаимопонимания. Все наши конкуренты в непростом положении, борьба будет до последнего. Мы в таком положении уже давно, еще до меня, - напомнил Лэмпард, слова которого цитирует BBC Sport.