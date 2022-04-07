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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: Борьба будет идти до последнего

07 Апреля 2022 • 02:45 Комментировать
Бёрнли
3:2
Эвертон
окончен

В отложенном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» проиграл в гостях «Бернли», несмотря на то, что после первого тайма «ириски» вели в счете. Наставник команды Фрэнк Лэмпард поделился своими мыслями по поводу третьего подряд поражения для своей команды.

- Мы хорошо внедрялись в важные зоны, но не были достаточно опасными. Наши ошибки привели к голам соперника. Несмотря на поражение, мы по-прежнему выше «Бернли», а игроки продолжают работать на поиск взаимопонимания. Все наши конкуренты в непростом положении, борьба будет до последнего. Мы в таком положении уже давно, еще до меня, - напомнил Лэмпард, слова которого цитирует BBC Sport.

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Эвертон Бёрнли Фрэнк Лэмпард
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окончен Бёрнли 3:2 Эвертон 2.55 3.15 3.00
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