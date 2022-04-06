«Эвертон» проиграл «Бёрнли» и продлил серию из поражений до трех матчей

В матче перенесенного 19-го тура АПЛ «Бёрнли» на своем поле одолел «Эвертон».

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Натан Майкл Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне. За «ирисок» дублем с пенальти отличился Ричарлисон.

Таким образом, «Бёрнли» набрал 24 очка и теперь борется с «Эвертоном» за выживание в Английской премьер-лиге. Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела третье поражение подряд и с 25 очками осталась на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» расположился на строчку ниже.