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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» проиграл «Бёрнли» и продлил серию из поражений до трех матчей

06 Апреля 2022 • 23:47 Комментировать
Бёрнли
3:2
Эвертон
окончен

В матче перенесенного 19-го тура АПЛ «Бёрнли» на своем поле одолел «Эвертон».

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Натан Майкл Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне. За «ирисок» дублем с пенальти отличился Ричарлисон.

Таким образом, «Бёрнли» набрал 24 очка и теперь борется с «Эвертоном» за выживание в Английской премьер-лиге. Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела третье поражение подряд и с 25 очками осталась на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» расположился на строчку ниже.

Протокол игры  
Бёрнли 3:2Эвертон
(1:0) Коллинз Натан12'   
  18'Ришарлисон (1:1)
  41'Ришарлисон (1:2)
(2:2) Родригес Джей57'   
(3:2) Корне Максвелл85'   
Поуп НикРобертс Коннор II  72' (Лоутон Мэттью (  72'   76') Коллинз НатанТарковски ДжеймсТэйлор ЧарлиЛеннон Аарон  85' (Макнил Дуайт (  85') Вествуд ЭшлиБраунхилл Джош   10'Корне МаксвеллРодригес ДжейВегхорст Ваут  80' (Выдра Матей (  80')
Запасные: Томас БоббиКорк ДжекБарнс ЭшлиСтивенс ДейлХеннесси УэйнЛонг Кевин
Пикфорд ДжорданКенни ДжонджоГодфри Бен   54'Брэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийДукуре АбдулайХолгейт Мэйсон   3'  87' (Рондон Саломон (  87') Айуоби АлексГордон Энтони  73' (Грэй Демарай (  73') Калверт-Льюин ДоминикРишарлисон
Запасные: Бегович АсмирЭль-Гази АнварУэлч РисIsaac PriceДелф ФабианКоулмэн ШеймусАлли Деле
06 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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окончен Бёрнли 3:2 Эвертон 2.55 3.15 3.00
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