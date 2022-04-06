«Эвертон» проиграл «Бёрнли» и продлил серию из поражений до трех матчей

В матче перенесенного 19-го тура АПЛ «Бёрнли» на своем поле одолел «Эвертон».
Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Натан Майкл Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне. За «ирисок» дублем с пенальти отличился Ричарлисон.
Таким образом, «Бёрнли» набрал 24 очка и теперь борется с «Эвертоном» за выживание в Английской премьер-лиге. Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела третье поражение подряд и с 25 очками осталась на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» расположился на строчку ниже.
Протокол игры
|(1:0) Коллинз Натан12'
|18'Ришарлисон (1:1)
|41'Ришарлисон (1:2)
|(2:2) Родригес Джей57'
|(3:2) Корне Максвелл85'
Поуп Ник•Робертс Коннор II 72' (Лоутон Мэттью ( 72' ) • 76'Коллинз Натан•Тарковски Джеймс•Тэйлор Чарли•Леннон Аарон 85' (Макнил Дуайт ( 85') •Вествуд Эшли•Браунхилл Джош • 10'Корне Максвелл•Родригес Джей•Вегхорст Ваут 80' (Выдра Матей ( 80')
Пикфорд Джордан•Кенни Джонджо•Годфри Бен • 54'Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Дукуре Абдулай•Холгейт Мэйсон 3' 87' (Рондон Саломон ( 87') •Айуоби Алекс•Гордон Энтони 73' (Грэй Демарай ( 73') •Калверт-Льюин Доминик•Ришарлисон
06 апреля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).