«Барселона» потеряла интерес к Рюдигеру после продления контракта с Араухо

«Барселона» потеряла интерес к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру после продления контракта с Рональдом Араухо.

Эксперт по трансферам Фабрицио Романа утверждает, что «Барселона» не будет более преследоваться целью заполучить Рюдигера, так как еще один защитник «Челси» - Андреас Кристенсен – является потенциальным новичком каталонского клуба в межсезонье.

Ранее сообщалось, что Рюдигер запросил финансовые требования, которые «Барселона» удовлетворить не смогла. Кроме того, была информация, что защитником «Челси» интересуются несколько клубов Серии А.