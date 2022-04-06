Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деку прибыл в Испанию, чтобы подписать контракт между «Барселоной» и Рафиньей

06 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать

Футбольный агент Деку прибыл в Барселону, чтобы подписать контракт между каталонским клубом и вингером «Лидса» Рафиньей, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт Рафинье, рассчитанный до 2026 года.

В этом сезоне 25-летний футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 9 голов и отдал 63 результативные передачи.

Контракт игрока с «Лидсом» рассчитан до 2024 года. О финансовых сторонах сделки между двумя клубами пока не сообщается. По оценкам портала Transfermartk, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» потеряла интерес к Рюдигеру после продления контракта с Араухо
15:11 · Англия. Премьер-лига
Деку прибыл в Испанию, чтобы подписать контракт между «Барселоной» и Рафиньей
15:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Драться будем до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы!»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024
14:42 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Главное - команда победила, это важнее всего»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник отказался возглавить сборную Австрии
14:30 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин ведет переговоры с «ПСЖ»
14:22 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Мбаппе продолжит карьеру в «Ливерпуле
14:22 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Впервые вижу команду, которая играет по схеме 5-5-0»
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Чуамени
13:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – Грилишу: «Мы должны контролировать эмоции и заниматься делом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» расстанется со своим голкипером
12:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» не планирует подписывать Холанна
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус», «Милан» и «Аталанта» встретились с агентом Вернера и Вайгля
12:18 · Англия. Премьер-лига
Погба отложил переговоры с «ПСЖ», ожидая звонка от «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем