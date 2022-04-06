Деку прибыл в Испанию, чтобы подписать контракт между «Барселоной» и Рафиньей

Футбольный агент Деку прибыл в Барселону, чтобы подписать контракт между каталонским клубом и вингером «Лидса» Рафиньей, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт Рафинье, рассчитанный до 2026 года.

В этом сезоне 25-летний футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 9 голов и отдал 63 результативные передачи.

Контракт игрока с «Лидсом» рассчитан до 2024 года. О финансовых сторонах сделки между двумя клубами пока не сообщается. По оценкам портала Transfermartk, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.