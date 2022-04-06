Роналду: «Драться будем до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду призвал своих одноклубников приложить все усилия в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Юнайтед» в этом сезоне вылетел из всех кубковых соревнований, оставив за собой только участие в чемпионата Англии. Форвард клуба Роналду выложил в своих соцсетях пост с призывом «бороться до последнего».

«Драться будем до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы», - написал Роналду. Он также заявил, что нельзя отказываться от целей, если их еще можно достигнуть.

«Еще много вещей, за которые нужно бороться до конца сезона, и мы никогда не должны отказываться от достижения целей, которые остаются возможными и в пределах нашей досягаемости», - написал нападающий «МЮ».