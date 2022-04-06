Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024.

Гигант спортивного коллекционирования «Topps» подписал соглашение о том, чтобы стать эксклюзивным партнером Евро-2024. Компания отпраздновала сделку, закрепив подпись Жозе Моуринью в качестве своего посла и менеджера стикеров.

«Для нас это нечто особенное. Вот почему мы выбрали не кого иного, как Особого, Жозе Моуринью. Жозе — настоящая легенда и одно из самых громких имен в европейском футболе», — сказал Патрик Рауш, директор по маркетингу компании «Topps».