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Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024

06 Апреля 2022 • 14:54 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024.

Гигант спортивного коллекционирования «Topps» подписал соглашение о том, чтобы стать эксклюзивным партнером Евро-2024. Компания отпраздновала сделку, закрепив подпись Жозе Моуринью в качестве своего посла и менеджера стикеров.

«Для нас это нечто особенное. Вот почему мы выбрали не кого иного, как Особого, Жозе Моуринью. Жозе — настоящая легенда и одно из самых громких имен в европейском футболе», — сказал Патрик Рауш, директор по маркетингу компании «Topps».

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