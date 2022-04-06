СМИ: Мбаппе продолжит карьеру в «Ливерпуле

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет контракт с «Ливерпулем», считает L’Equipe.

Французское издание L’Equipe считает, что Мбаппе по-прежнему не уверен в своем будущем, и заявляет, что «хорошие финансовые условия» убедят игрока подписать контракт с командой Юргена Клоппа вместо «Реала». Далее издание сообщает, что «красные» — первая английская команда, заявившая о своем интересе, в то время как «Манчестер Сити» также проявляет интерес к 23-летнему форварду.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал условия перехода форварда в «королевский клуб», но на днях форвард заявил, что не принял еще окончательного решения.