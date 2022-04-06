Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» не планирует подписывать Холанна

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, почему мерсисайдский клуб не собирается летом бороться за подписание норвежца Эрлинга Холанна.

Клопп сказал, что «Ливерпуль» точно не будет бороться за молодого норвежского форварда «Боруссии», так как сумма, которую дортмундский клуб запрашивает за Холанна, просто сумасшедшая.

Напомним, что главными претендентами на подписание Холанна считаются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити». Общая сумма трансфера с зарплатой игрока и агентскими выплатами составит больше 300 миллионов евро.