«Ювентус», «Милан» и «Аталанта» встретились с агентом Вернера и Вайгля

Представители «Ювентуса», «Аталанты» и «Милана» встретились с агентом Фолькером Штрутом, который представляет интересы Тимо Вернера и Юлиана Вайгля.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус», в частности, может быть заинтересован в клиентах Штрута, поскольку клуб ищет нового полузащитника и нападающего.

«Бенфика» готова продать бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Вайгля, но он будет стоить около 40 миллионов евро — столько же, сколько Вернер, чья рыночная стоимость резко упала после двух разочаровывающих сезонов в «Челси». Однако его заработная плата в размере 14 миллионов фунтов стерлингов за сезон может оказаться проблематичной.