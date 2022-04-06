Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отложил переговоры с «ПСЖ», ожидая звонка от «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

Погба хотел бы вернуться в «Ювентус», но «старая синьора» еще не сделала официального предложения. «Бьянконери» расстанутся с Пауло Дибалой по истечении его контракта в июне, и, как сообщается, рассмотрят предложение для Погба.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был бы рад воссоединиться со своим бывшим полузащитником, но клуб учитывает его возраст и подверженность травмам. Требования Погба к зарплате также могут идти вразрез с необходимостью «Ювентуса» снизить фонд заработной платы