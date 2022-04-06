Бертран Траоре: «Счастлив играть под руководством Джеррарда»

Полузащитник «Астон Виллы» Бертран Траоре высказал свое мнение о главном тренере клуба Стивене Джеррарде.

«Он один из величайших игроков в мире. Всегда большая честь тренироваться у легенды. Всегда приятно получить совет от кого-то, у кого так много опыта и он многого добился в игре», - сказал Траоре.

Футболист остается единственным игроком из Буркина-Фасо, который когда-либо играл в английском высшем дивизионе, а также забивал гол. Он отметил, что стремится передать свой опыт соотечественникам.

«У нас есть футболисты, которые играют в хороших лигах, поэтому мы пытаемся собрать все вместе и попытаться получить лучшую команду, насколько это возможно», - сказал Траоре о сборной Буркина-Фасо.