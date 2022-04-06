Гакпо: «Никому не отдаю предпочтения, но мне нравится «Арсенал»

Нападающий ПСВ рассказал журналистам, что он думает об интересе со стороны других клубов. Ранее была информация, что футболистом интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Я не отдаю предпочтение одной команде, но мне очень нравится «Арсенал», - сказал нападающий в интервью The Sun.

Футболист отметил, что хочет играть в Лиге чемпионов.

«Если я смогу сделать шаг к команде, которая каждый сезон играет в Лиге чемпионов, конечно, это моя мечта. Но у меня еще есть контракт. Может быть, появится клуб, которому я не могу отказать», - сказал Гакпо.