Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паредес заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»

06 Апреля 2022 • 11:16 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает Calciomercato.

Ранее была информация, что «ПСЖ» намерен осуществить перестройку состава в летнее межсезонье и Паредес – один из футболистов, который покинет клуб летом. Помимо клубов АПЛ игроком интересуются также «Ювентус» и «Интер».

Паредес так и не смог реализовать свой потенциал с момента своего перехода в «ПСЖ» в 2019 году. Ему не хватало игрового времени, и он часто не выделялся среди других талантливых полузащитников, таких как Марко Верратти.

Контракт Паредеса с «ПСЖ» заканчивается через год и, как говорится в сообщении, трансфер футболиста может осуществиться по сниженной цене.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон ПСЖ Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
12:00 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре: «Счастлив играть под руководством Джеррарда»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Никому не отдаю предпочтения, но мне нравится «Арсенал»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Паредес заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Лаймера
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Реал» проявляют интерес к Шкриньяру
10:57 · Англия. Премьер-лига
Вернер может перейти в итальянский клуб
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» следит за Сен-Максименом
10:54 · Англия. Премьер-лига
Венгер считает, что Салах заслужил новый контракт с «Ливерпулем»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как Рангник будет работать в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
09:47 · Англия. Премьер-лига
Экс-наставник сборной Англии Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
05 Апреля
22:35 · Англия. Премьер-лига
В Англии считают, что Роналду уйдёт в МЛС к Бекхэму 2
22:29 · Англия. Премьер-лига
Депай интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Эвертону»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп - абсолютный рекордсмен среди тренеров «Ливерпуля» по среднему количеству набранных очков
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Реалом» и «ПСЖ» за полузащитника сборной Франции
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» рассматривает возможность продажи Заха
Все новости
Рекомендуем