Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает Calciomercato.

Ранее была информация, что «ПСЖ» намерен осуществить перестройку состава в летнее межсезонье и Паредес – один из футболистов, который покинет клуб летом. Помимо клубов АПЛ игроком интересуются также «Ювентус» и «Интер».

Паредес так и не смог реализовать свой потенциал с момента своего перехода в «ПСЖ» в 2019 году. Ему не хватало игрового времени, и он часто не выделялся среди других талантливых полузащитников, таких как Марко Верратти.

Контракт Паредеса с «ПСЖ» заканчивается через год и, как говорится в сообщении, трансфер футболиста может осуществиться по сниженной цене.