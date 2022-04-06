«Тоттенхэм» включился в борьбу за Лаймера

«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера.

Согласно немецкому изданию BILD, и «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» следят за австрийским полузащитником Конрадом Лаймером. Лаймер — продукт молодежки «Ред Булл Зальцбург», перешедший в «Лейпциг» за 7 миллионов евро в 2017 году.

Вскоре он зарекомендовал себя в центре полузащиты команды Бундеслиги и с тех пор остается игроком основы. Он выглядел уверенно и в Лиге чемпионов, чем привлекает внимание лучших европейских клубов. Лаймер сыграл решающую роль в разгроме «Лейпцигом» «Тоттенхэма» со счетом 4:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2020 году, и с тех пор он находится в поле зрения лондонской команды.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» заканчивается в 2023 году.