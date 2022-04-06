«Челси» и «Реал» проявляют интерес к Шкриньяру

«Челси» и «Реал» проявляют интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

По данным Interlive, «Челси» и «Реал» находятся среди множества клубов, следящих за ситуацией со Шкриньяром в миланском «Интере». Обе стороны стремятся укрепить оборону и определили словака в качестве возможного подписания этим летом.

«Интер» приобрел Шкриньяра у «Сампдории» в 2017 году за 34 миллиона евро и сразу стал игроком основного состава. Он стал неотъемлемой частью команды Антонио Конте, победившей в Серии А, и прервавшей девятилетнюю гегемонию «Ювентуса».

«Реал» все еще ищет долгосрочную замену Серхио Рамосу, «Челси», в свою очередь, пытается залатать дыры после возможного ухода Антонио Рюдигера.