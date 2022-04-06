Вернер может перейти в итальянский клуб

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Express.

По информации источника, футболист сборной Германии был предложен «Милану» и «Ювентусу». Агент Вернера Фолькер Штрут уже отправился в Италию для проведения переговоров. Помимо вышеперечисленных клубов Штурт также разговаривал с представителями «Аталанты».

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с «аристократами» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Вернера в 42 миллиона евро.

Немец защищает цвета «Челси» с 2020 года. С тех пор нападающий провёл за лондонцев 81 матч, забив 19 голов и отдав 19 результативных передач.