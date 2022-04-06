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Вернер может перейти в итальянский клуб

06 Апреля 2022 • 10:57 Комментировать
Бёрнли
...
Эвертон
2.60 3.15 2.95
Через 9 ч. 13 мин.

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Express.

По информации источника, футболист сборной Германии был предложен «Милану» и «Ювентусу». Агент Вернера Фолькер Штрут уже отправился в Италию для проведения переговоров. Помимо вышеперечисленных клубов Штурт также разговаривал с представителями «Аталанты».

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с «аристократами» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Вернера в 42 миллиона евро.

Немец защищает цвета «Челси» с 2020 года. С тех пор нападающий провёл за лондонцев 81 матч, забив 19 голов и отдав 19 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ювентус Тимо Вернер
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БЁРНЛИ ЭВЕРТОН
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06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
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