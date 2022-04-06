«Эвертон» следит за Сен-Максименом

«Эвертон» следит за полузащитником «Ньюкасла» Алланом Сен-Максименом, сообщает 90min.

«Ньюкасл» готов продать своего звездного вингера Аллана Сен-Максимена этим летом, а «Эвертон» и «Вулверхэмптон» присоединятся к «Астон Вилле» в погоне за французским вингером в летнее трансферное окно, говорится в сообщении.

Сен-Максимен перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в августе 2019 года и сразу же стал любимцем фанатов «Ньюкасла» благодаря своей скорости и дриблингу. Однако, в последнее время француз подвергался критике за отсутствие эффективности и низкую результативность.

«Ньюкасл» готов отпустить игрока за 50 миллионов фунтов стерлингов.