Венгер считает, что Салах заслужил новый контракт с «Ливерпулем»

Известный экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился с журналистами своим мнением по поводу египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Венгер заявил, что Салах проводит исключительный сезон и в последние годы постоянно прогрессирует, так что египетский футболист точно заслужил хороший новый контракт с мерсисайдской командой.

Напомним, что действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. Пока Мохамед не может договориться с боссами «красных» по поводу нового договора.