Стало известно, как Рангник будет работать в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Стало известно о том, как немецкий специалист Ральф Рангник будет работать в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

По информации издания Daily Mail, немецкий тренер в следующем сезоне будет консультировать «красных дьяволов» в среднем шесть дней в месяц. Стоит отметить, что сейчас руководители «Манчестер Юнайтед» не советуются с Рангником по поводу назначения нового главного тренера.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Ральфа Рангника занимают лишь седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.