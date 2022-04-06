Экс-наставник сборной Англии Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник английской сборной Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Эрик тен Хаг.

По информации The Guardian, опытный 60-летний английский специалист может стать ассистентом Эрика тен Хага, если голландец всё же получит пост главного тренера «красных дьяволов». Стоит отметить, что Макларен уже работал вместе с тен Хагом в «Твенте», но тогда именно Эрик был ассистентом англичанина.

Напомним, что помимо тен Хага пресса сватает в «Манчестер Юнайтед» наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.