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Пети назвал идеального нападающего для «Арсенала»

05 Апреля 2022 • 20:15 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
1.58 3.95 5.90
09.04 17:00

Бывший полузащитник лондонских «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети рассказал, какой форвард идеально подошёл бы «канонирам».

По словам француза, Тэмми Абрахам мог бы отлично вписаться в команду Микеля Артеты: «Абрахам напоминает мне Адебайора [бывшего форварда «Арсенала»] умением пользоваться физическими данными в чужой штрафной.

Он приехал в Италию с чувством мести за то, что произошло в «Челси». Он не глуп, поэтому прекрасно видит, что происходит с нападающими «Челси». Возможно, теперь он не жалеет о своём уходе, так как проводит отличный сезон в «Роме».

Я почти уверен в его желании вернуться в Англию, где он идеально вписался бы в «Арсенал». Он не такой, как Ляказетт, у него другой стиль, другое телосложение, он – бомбардир», – приводит слова Пети издание Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Эммануэль Пети Тэмми Абрахам
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