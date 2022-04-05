Тирни может пропустить остаток сезона

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни, который вчера получил травму в матче против «Кристал Пэласа», рискует пропустить остаток сезона. Как сообщает Sky Sports, футболисту потребуется операция на колене.

Если шотландец согласится на операцию, то нынешний сезон будет считаться для него законченным. Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что о состоянии защитника будет известно после обследования.

Напомним, что вчера «Арсенал» с разгромным счётом проиграл на выезде «Кристал Пэласу» со счётом 0:3. У «канониров» была отличная возможность сократить отставание от третьего места до двух очков.