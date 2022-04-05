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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жирков: «Абрамович одевается очень скромно и совсем не похож на миллиардера»

05 Апреля 2022 • 16:11 Комментировать (2)
Бёрнли
...
Эвертон
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06.04 21:30

Бывший игрок сборной России и «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.

Футболист рассказал «Чемпионату», что российский бизнесмен совсем не похож на миллиардера, так как одевается очень скромно и тихо себя ведёт.  

Жирков выступал за «Челси» на протяжении двух сезонов. В 2010 году он стал чемпионом Англии в составе «аристократов».

Напомним, ранее британское правительство наложило санкции на Абрамовича, вынудив его продать клуб. Сейчас ведётся поиск нового владельца.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Юрий Жирков
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