Жирков: «Абрамович одевается очень скромно и совсем не похож на миллиардера»

Бывший игрок сборной России и «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.

Футболист рассказал «Чемпионату», что российский бизнесмен совсем не похож на миллиардера, так как одевается очень скромно и тихо себя ведёт.

Жирков выступал за «Челси» на протяжении двух сезонов. В 2010 году он стал чемпионом Англии в составе «аристократов».

Напомним, ранее британское правительство наложило санкции на Абрамовича, вынудив его продать клуб. Сейчас ведётся поиск нового владельца.