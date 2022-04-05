«Милан» рассматривает возможность перехода Вайгля и Шера

«Милан» рассматривает возможность перехода Юлиана Вайгля и Фабиана Шера.

Журналист Руди Галетти заявил в соцсетях, что футбольный директор «Милана» Рики Массара провел встречу со агентом Стротом в понедельник, на которой обсуждались имена Вайгла из «Бенфики» и Шера из «Ньюкасла».

Согласно Transfermarkt, обоих игроков представляет одно и то же агентство. Пока неясно, привели ли эти переговоры к какому-либо положительному результату.

Летом у Шера истекает контракт, и его можно будет подписать бесплатно. Вайгль произвел впечатление своими выступлениями за «Бенфику». Футболист недавно заработал вызов в сборную Германии.