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«Милан» рассматривает возможность перехода Вайгля и Шера

05 Апреля 2022 • 16:05 Комментировать

«Милан» рассматривает возможность перехода Юлиана Вайгля и Фабиана Шера.

Журналист Руди Галетти заявил в соцсетях, что футбольный директор «Милана» Рики Массара провел встречу со агентом Стротом в понедельник, на которой обсуждались имена Вайгла из «Бенфики» и Шера из «Ньюкасла».

Согласно Transfermarkt, обоих игроков представляет одно и то же агентство. Пока неясно, привели ли эти переговоры к какому-либо положительному результату.

Летом у Шера истекает контракт, и его можно будет подписать бесплатно. Вайгль произвел впечатление своими выступлениями за «Бенфику». Футболист недавно заработал вызов в сборную Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабиан Шер Юлиан Вайгль
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