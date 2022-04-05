Перенесенный матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в мае, сообщает сайт Премьер-лиги.

Первоначально игра должна была состоятся в январе. «Арсенал» отложил игру после того, как в конце прошлого года команда была сильно истощена из-за нескольких случаев COVID-19, существовавших ранее проблем с травмами и отъезда нескольких игроков на Кубке африканских наций 2022 года.

В понедельник было объявлено, что лондонское дерби состоится в четверг, 12 мая. Это будет предпоследняя игра каждой команды в АПЛ.