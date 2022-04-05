Рангник хочет пригласить Лаймера в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заинтересован в приобретении полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера, сообщает Bild.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона немецкий наставник перейдёт на должность консультанта английского клуба. Поэтому он может порекондовать руководству манкунианцев приобрести футболиста.

В текущем сезоне 24-летний Лаймер провёл за «Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 3 результативные передачи. Контракт игрока сборной Австрии с немецким клубом действует до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Лаймера в 26 миллионов евро.