Матета о Виейра: «Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме»

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета поделился своим мнением о главном тренере клуба Патрике Виейра.

«Когда я узнал, что он придет, это было хорошо. Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме. Я еще не на 100% справляюсь с английским языком. Во Франции он легенда, а здесь тем более. Когда он говорит с вами, вы чувствуете, что он испытал это — он знает», - сказал Матета.

Он добавил, что Виейра подал ему пример Ибрагимовича в плане того, как нужно работать на тренировках.

«Он играл со Златаном, моим кумиром. Когда мы впервые встретились, я спросил его о Златане. Он сказал мне, что он был очень трудолюбивым. Он сказал мне, что Златан хочет побеждать на каждой тренировке, я говорю себе именно это», - добавил нападающий «Кристал Пэлас».