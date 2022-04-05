Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матета о Виейра: «Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме»

05 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета поделился своим мнением о главном тренере клуба Патрике Виейра.

«Когда я узнал, что он придет, это было хорошо. Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме. Я еще не на 100% справляюсь с английским языком. Во Франции он легенда, а здесь тем более. Когда он говорит с вами, вы чувствуете, что он испытал это — он знает», - сказал Матета.

Он добавил, что Виейра подал ему пример Ибрагимовича в плане того, как нужно работать на тренировках.

«Он играл со Златаном, моим кумиром. Когда мы впервые встретились, я спросил его о Златане. Он сказал мне, что он был очень трудолюбивым. Он сказал мне, что Златан хочет побеждать на каждой тренировке, я говорю себе именно это», - добавил нападающий «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас жан-филипп матета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
16:11 · Англия. Премьер-лига
Жирков: «Абрамович одевается очень скромно и совсем не похож на миллиардера»
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает возможность перехода Вайгля и Шера
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» без Келлехера
15:35 · Англия. Премьер-лига
Перенесенный матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в мае
15:20 · Англия. Премьер-лига
Рангник хочет пригласить Лаймера в «МЮ»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ареналин вызывает привыкание, и его нужно чувствовать»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Матета о Виейра: «Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «Я хочу показать себя всему миру»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери сравнил работу тренером в «Ньюкасле» и «Арсенале»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Галлахер может стать отличным игроком для сборной Англии» 1
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард хочет, чтобы боссы «Эвертона» выкупили ван де Бека
13:41 · Англия. Премьер-лига
Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит 30 млн евро за Кулушевски
13:33 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией
13:27 · Англия. Премьер-лига
Руни поддержал ван Гала в борьбе с раком
Все новости
Рекомендуем