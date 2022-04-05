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Эмери сравнил работу тренером в «Ньюкасле» и «Арсенале»

05 Апреля 2022 • 14:46 Комментировать

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери сравнил работу в «Ньюкасле» и «Арсенале» и отдал предпочтение первому варианту.

«Проект «Ньюкасла» — привлекательный проект, в нем есть что построить, в отличие от «Арсенала», — сказал Эмери в интервью The Athletic.

Он отметил, что в «Арсенале» сначала нужно было разрушить старую систему.

«В «Арсенале» сначала нужно было снести стены, а это тяжелая работа, а потом снова начинать строить. «Ньюкасл» - нет, это было стройка с нуля. Так что это другое, и мне понравилась идея», - сказал Эмери.

Наставник «Виьярреала» получил предложение возглавить «сорок» после увольнения Стива Брюса, но отклонил его.

«Я подумал о предложении и поговорил с президентом «Вильярреала» Фернандо Роигом. Я решил остаться здесь. Я счастлив, и мы делаем важную работу», - добавил Эмери.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вильярреал Арсенал Лондон Унаи Эмери
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