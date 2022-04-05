Лэмпард хочет, чтобы боссы «Эвертона» выкупили ван де Бека

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заинтересован в том, чтобы руководители мерсисайдской команды выкупили у «Манчестер Юнайтед» голландского полузащитника Донни ван де Бека.

По информации Daily Mail, Лэмпард остался под большим впечатлением от игры 24-летнего голландского футболиста, который сейчас выступает за «Эвертон» на правах арендного соглашения. Тренер «ирисок» хочет, чтобы ливерпульская команда попробовала летом выкупить ван де Бека у «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в этом сезоне Донни ван де Бек провёл в АПЛ в составе «Эвертона» шесть поединков.