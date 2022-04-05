«Тоттенхэм» заплатит 30 млн евро за Кулушевски

Боссы лондонского «Тоттенхэма» уже этим летом собираются активировать опцию выкупа шведского полузащитника Деяна Кулушевски у туринского «Ювентуса».

По информации Daily Mail, срок аренды 21-летнего шведского футболиста рассчитан до лета 2023 года, но руководители «Тоттенхэма» готовы активировать опцию выкупа игрока уже в это межсезонье. За Кулушевски «шпоры» заплатят туринскому «Ювентусу» около 30 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Деян Кулушевски провёл в английском чемпионате в составе «шпор» 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.