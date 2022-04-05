Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржинью нанял психотерапевта, чтобы избавиться от стрессов.

«Я не провожу сеансы гипноза с Жоржиньо, потому что у него нет неразрешенных травм или проблем. Я помог ему научиться медитировать. Я много работаю над эмоциональной стороной», - сообщил Рафаэль Баррейрос - 32-летний бразильский психотерапевт, специализирующийся на нейролингвистике и гипнотерапии.

Пара познакомилась, когда Жоржиньо подписался на Баррейроса в соцсетях.

«Последние годы я особо не интересовался футболом, поэтому очень удивился, когда он последовал за мной. Я знал, что он играл за «Челси», и мы обменивались сообщениями. Я предложил работать вместе, и он согласился», - сказал Баррейрос.

С тех пор футболист плотно занялся медитацией.

«Меня до сих пор поражает, что он находит время. Он очень занят, как и я, но он так предан. Он никогда не пропускает занятия и каждый день занимается медитацией по пять-десять минут», - отметил психотерапевт.