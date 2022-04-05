Руни поддержал ван Гала в борьбе с раком

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни в своих социальных сетях поддержал голландского тренера Луи ван Гала.

Руни написал, что его очень сильно расстроили новости о раке простаты у голландского специалиста. Уэйн отметил, что желает сил и скорейшего выздоровления ван Галу, который недавно объявил о том, что борется с агрессивной формой рака простаты.

Напомним, что Луи ван Галь работал вместе с Уэйном Руни в «Манчестер Юнайтед». В данный момент опытный специалист тренирует голландскую сборную.