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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»

05 Апреля 2022 • 13:01 Комментировать

Бывший тренер «Ромы» и «Лестера» Клаудио Раньери рассказал журналистам о своих предпочтения в Лиге конференций и поделился мнением по поводу борьбы за скудетто.

«Конечно, я из Рима и буду болеть за «Рому», - ответил он на вопрос, кому он отдаст предпочтение, если «Лестер» и «Рома» встретятся в полуфинале Лиги конференций.

Также он отметил, что в чемпионате Италии отдает преимущество «Милану».

«Ювентус» выбывает из гонки, если не произойдет что-то невероятное. «Милан» — хозяин своей судьбы. Они сыграли вничью с «Болоньей», но создали много моментов», - сказал Раньери.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Клаудио Раньери Лестер
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