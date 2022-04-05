Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»

Бывший тренер «Ромы» и «Лестера» Клаудио Раньери рассказал журналистам о своих предпочтения в Лиге конференций и поделился мнением по поводу борьбы за скудетто.

«Конечно, я из Рима и буду болеть за «Рому», - ответил он на вопрос, кому он отдаст предпочтение, если «Лестер» и «Рома» встретятся в полуфинале Лиги конференций.

Также он отметил, что в чемпионате Италии отдает преимущество «Милану».

«Ювентус» выбывает из гонки, если не произойдет что-то невероятное. «Милан» — хозяин своей судьбы. Они сыграли вничью с «Болоньей», но создали много моментов», - сказал Раньери.