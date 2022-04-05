«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина

«Ренн» хочет подписать нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, который проводит этот сезон в аренде в «Ювентусе».

Кин начал сезон в футболке «Эвертона», но затем перебрался в «Ювентус» на правах аренды с обязательством выкупить его, если будут достигнуты определенные цели, как сообщает ESPN, однако, согласно Juve Dipendenza, клуб Серии А не собирается подписывать Кина.

Сообщается, что сейчас форвардом интересуется французский «Ренн».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей и забил 4 гола. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро. Его контракт с «Эвертоном» истекает в 2024 году.