Форлан: «Манчестер Юнайтед» - лучший вариант, который может быть у игрока»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал журналистам о том, как посоветовал Давиду Де Хеа переехать в Манчестер.

«Мы вместе играли в «Атлетико», — сказал Форлан. «Ходили слухи о его переходе в «Манчестер Юнайтед», и я сказал ему: «Тебе нужно поехать туда, это очень красивое место; клуб, команда, болельщики. Единственное – это не самая лучшая погода, но тебе понравится. Это отличный город, один из лучших клубов в мире, с хорошими людьми и всем остальным».

Форлан отметил, что считает «Юнайтед» лучшим клубом для любого игрока.

«Это зависит от игрока и его качеств, и нужно тренироваться, чтобы сделать все возможное. Но это лучший вариант, который может быть у футболиста», - заключил Форлан.