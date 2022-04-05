Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форлан: «Манчестер Юнайтед» - лучший вариант, который может быть у игрока»

05 Апреля 2022 • 12:22 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал журналистам о том, как посоветовал Давиду Де Хеа переехать в Манчестер.

«Мы вместе играли в «Атлетико», — сказал Форлан. «Ходили слухи о его переходе в «Манчестер Юнайтед», и я сказал ему: «Тебе нужно поехать туда, это очень красивое место; клуб, команда, болельщики. Единственное – это не самая лучшая погода, но тебе понравится. Это отличный город, один из лучших клубов в мире, с хорошими людьми и всем остальным».

Форлан отметил, что считает «Юнайтед» лучшим клубом для любого игрока.

«Это зависит от игрока и его качеств, и нужно тренироваться, чтобы сделать все возможное. Но это лучший вариант, который может быть у футболиста», - заключил Форлан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диего Форлан Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
12:46 · Англия. Премьер-лига
Заха: «Если мы будем играть так, как хотим, мы можем обыграть кого угодно»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина
12:22 · Англия. Премьер-лига
Форлан: «Манчестер Юнайтед» - лучший вариант, который может быть у игрока»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Жирков: На первой же тренировке «Челси» Терри влетел мне ногой в грудь
12:13 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Арсенал всё ещё впереди за топ-4, но «Тоттенхэм» немного опытнее»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Артета — о травме Тирни: «Есть подозрения на рецидив»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Айю: «Никогда не выигрывал у «Арсенала» 3:0 – это потрясающе!»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Лэмпард пытается сформировать менталитет игроков, но сказывается начало сезона»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в Рафинье, даже если останется Дембеле
10:03 · Англия. Премьер-лига
Виейра высказался после крупной победы над «Арсеналом»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Пойет: «Модрич – лучший из тех, кого я тренировал»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил Шоу новый контракт
09:34 · Англия. Премьер-лига
Ходдл: «Лукаку обязан проявлять себя, выходя на замену»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Диас рассказывал про «Бенфику» минут десять, но я не понял ни слова»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мэддисоном интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем