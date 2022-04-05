Жирков: На первой же тренировке «Челси» Терри влетел мне ногой в грудь

Опытный полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал журналистам о случае на первой тренировке в составе лондонского «Челси».

Жирков сказал «Спорт-Экспрессу», что на первой же тренировке Джон Терри прямой ногой влетел ему в грудь. Юрий вспоминал, что после этого ему объяснили, что нужно всегда играть максимально жёстко. Полузащитник добавил, что в Англии каждый футболист всегда должен быть заряжен на борьбу.

Напомним, что Юрий Жирков выступал в составе лондонской команды с 2009 по 2011 год. В составе «синих» Жирков стал чемпионом Англии.